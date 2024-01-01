Машины разминирования будут предоставлять в лизинг и прокат

Два производителя техники на системной основе начали предлагать машины разминирования во временное пользование. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики Украины.

Новую услугу запустила компания GCS Ukraine. Она представляет швейцарско-немецкую компанию Global Clearance Solutions по производству техники под брендом GCS. Первый договор подписан с международным оператором Danish Church Aid, который взял в аренду тяжелую машину разминирования GCS-200.

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Сообщается, что в рамках этого контракта GCS Ukraine будет обучать персонал Danish Church Aid, осуществлять сервисное сопровождение техники во время аренды, а также обеспечивать запчастями. В будущем предусмотрена опция выкупа машины.

Машины GCS-200 для разминирования украинских земель. Снимок датирован 2022 годом. Фото: “шапка” титульной страницы сайта производителя

Машины разминирования GCS в Украине работают уже давно. Они есть в армейских инженерно-саперных подразделениях, пиротехнической службе ГСЧС (см. видео внизу), у частных операторов разминирования. Теперь такая техника будет доступна в прокате на довольно привлекательных условиях аренды.

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"Возможность для операторов не покупать машину разминирования, а взять в аренду в разы увеличивает возможности в противоминной деятельности. Например, оператор, который выиграл тендер на разминирование сельхозучастка, может арендовать машину, пройти обучение, получить соответствующий сертификат, а после этого в разы быстрее закрыть договор на разминирование участка. Это свидетельствует о развитии рынка гуманитарного разминирования", – подчеркнул заместитель министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

Также появилась возможность взять в лизинг машину разминирования "Змей". Такую услугу финансового содействия запустила компания RoverTech, которая заключила договор с одним из украинских банков.