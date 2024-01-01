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Машини розмінування надаватимуть в лізинг та прокат

В Україні розпочав роботу прокат машин розмінування: оператори протимінної діяльності тепер можуть таку техніку взяти в оренду та лізинг
На ринку гуманітарного розмінування відкрито прокат техніки - Auto24

ФОТО: сайт Міноборони України|

Безпілотники GCS-200 допомагають ЗСУ у розмінуванні засмічених земель

Валентин Ожго
logo21 лютого, 09:50
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Два виробники техніки на системній основі почали пропонувати машини розмінування у тимчасове користування. Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки України.

Нову послугу запустила компанія GCS Ukraine. Вона представляє швейцарсько-німецьку компанію Global Clearance Solutions з виробництва техніки під брендом GCS. Перший договір підписано із міжнародним оператором Danish Church Aid, який взяв в оренду важку машину розмінування GCS-200.

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Повідомляється, що в рамках цього контракту GCS Ukraine навчатиме персонал Danish Church Aid, здійснюватиме сервісний супровід техніки під час оренди, а також забезпечуватиме запчастинами. В майбутньому передбачена опція викупу машини.

Машини GCS-200 для розмінування українських земель. Знімок датовано 2022 роком. Фото: “шапка” титульної сторінки сайту виробника

Машини розмінування GCS в Україні працюють вже давно. Вони є в армійських інженерно-саперних підрозділах, піротехнічній службі ДСНС (див. відео внизу), у приватних операторів розмінування. Тепер така техніка буде доступна в прокаті на доволі привабливих умовах оренди.

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"Змога для операторів не купувати машину розмінування, а взяти в оренду в рази збільшує можливості в протимінній діяльності. Наприклад, оператор, який виграв тендер на розмінування сільгоспділянки, може орендувати машину, пройти навчання, отримати відповідний сертифікат, а після цього в рази швидше закрити договір на розмінування ділянки. Це свідчить про розвиток ринку гуманітарного розмінування", – підкреслив заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Також з’явилася можливість взяти в лізинг машину розмінування "Змій". Таку послугу фінансового сприяння запустила компанія RoverTech, яка уклала договір з одним з українських банків.

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