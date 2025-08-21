Mazda3 подорожала, но все еще доступна с "механикой"

Как пишет Carscoops, базовый седан Mazda3 теперь стоит от 24 550 долларов, что всего на $400 больше, чем в прошлом году. В то же время хэтчбек стартует от 25 550 долларов, что лишь на $165 больше, чем в прошлом году. В общем, повышение цены колеблется от 75 до 915 долларов в зависимости от комплектации и силового агрегата, что является относительно незначительным показателем по современным стандартам.

Самым большим изменением в 2026 модельном году является то, что аудиосистема Mazda Harmonic Acoustic с восемью динамиками устанавливается стандартно, начиная с базовой комплектации S. То же касается 8,8-дюймового дисплея информационно-развлекательной системы, светодиодных фар и пакета ADAS.

Базовые версии как седана, так и хэтчбека оснащены 16-дюймовыми колесами, но остальные версии получили комплект новых 18-дюймовых легкосплавных дисков. Кроме того, флагманская Mazda3 Turbo Premium Plus получает 10,25-дюймовый экран мультимедиа, кожаные сиденья и аудиосистему Bose с 12 динамиками.

Модель по-прежнему предлагается с 2,5-литровым двигателем Skyactiv-G, который доступен в атмосферном и турбо исполнениях. Mazda3 остается одним из немногих автомобилей в США, что до сих пор имеет шестиступенчатую механическую коробку передач.

В высших комплектациях она заменяется шестиступенчатой АКПП от Aisin. Передний привод входит в стандартную комплектацию, тогда как система полного привода Mazda i-Activ предлагается на моделях с высокой комплектацией.