Mazda3 подорожчала, але все ще доступна з “механікою”

Як пише Carscoops, базовий седан Mazda3 тепер коштує від 24 550 доларів, що лише на $400 більше, ніж минулого року. Водночас хетчбек стартує від 25 550 доларів, що лише на $165 більше, ніж торік. Загалом, підвищення ціни коливається від 75 до 915 доларів залежно від комплектації та силового агрегату, що є відносно незначним показником за сучасними стандартами.

Найбільшою зміною у 2026 модельному році є те, що аудіосистема Mazda Harmonic Acoustic з вісьмома динаміками встановлюється стандартно, починаючи з базової комплектації S. Те саме стосується 8,8-дюймового дисплея інформаційно-розважальної системи, світлодіодних фар та пакету ADAS.

Базові версії як седана, так і хетчбека оснащені 16-дюймовими колесами, але решта версій отримали комплект нових 18-дюймових легкосплавних дисків. Крім того, флагманська Mazda3 Turbo Premium Plus отримує 10,25-дюймовий екран мультимедіа, шкіряні сидіння та аудіосистему Bose з 12 динаміками.

Модель як і раніше пропонується з 2,5-літровим двигуном Skyactiv-G, котрий доступний в атмосферному та турбо виконаннях. Mazda3 залишається одним з небагатьох автомобілів у США, що досі має шестиступінчасту механічну коробку передач.

У вищих комплектаціях вона замінюється шестиступеневою АКПП від Aisin. Передній привід входить до стандартної комплектації, тоді як система повного приводу Mazda i-Activ пропонується на моделях з вищою комплектацією.