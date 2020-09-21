И набор новых систем безопасности и комфорта под стать новому агрегату.

Компактный кроссовер Mazda CX-30 Turbo дебютировал на рынке США. Его отличает 2,5-литровая “турбочетверка” последнего поколения от седана и хэтчбека Mazda3 Turbo.

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Характеристики 2,5-литрового мотора Skyactiv-G Turbo зависят от горючего. На бензине с октановым числом 87 (аналог АИ-92) двигатель обеспечивает отдачу в 227 л.с. и 420 Нм, а при использовании “девяносто пятого” отдача повысится до 250 л.с. и 434 Нм. Новый мотор предлагается исключительно с шестиступенчатым автоматом и полным приводом.

Mazda CX-30 Turbo 2021 / Mazda

Дополнением к новому мотору для Mazda CX-30 Turbo стали перенастроенная подвеска, новые 18-дюймовые легкосплавные диски, глянцевые черные корпуса зеркал, увеличенные выпускные патрубки. Оснащение, среди прочего, включает систему автоматического торможения при движении задним ходом, ассистента движения в пробках и систему кругового обзора.

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