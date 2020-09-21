Та набір нових систем безпеки і комфорту під стать новому агрегату.

Компактний кросовер Mazda CX-30 Turbo дебютував на ринку США. Його вирізняє 2,5-літрова “турбочетвірка” останнього покоління від седана і хетчбека Mazda3 Turbo.

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Характеристики 2,5-літрового мотора Skyactiv-G Turbo залежать від пального. На бензині з октановим числом 87 (аналог АІ-92) двигун забезпечує віддачу у 227 к.с. і 420 Нм, а при використанні “дев'яносто п’ятого” віддача підвищиться до 250 к.с. і 434 Нм. Новий мотор пропонується виключно з шестиступінчастим автоматом і повним приводом.

Mazda CX-30 Turbo 2021 / Mazda

Доповненням до нового мотору для Mazda CX-30 Turbo стали переналаштована підвіска, нові 18-дюймові легкосплавні диски, глянцеві чорні корпуси дзеркал, збільшені випускні патрубки. Оснащення, серед іншого, включає систему автоматичного гальмування при русі заднім ходом, асистент руху в заторах та систему кругового огляду.

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