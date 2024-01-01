Mazda отзывает около 10 тысяч новых CX-90 из-за дефекта модуля управления авто

Autoevolution сообщает, что по данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), тормоза активируются на скорости 15-25 км/ч, из-за чего возникает риск аварийной ситуации на дороге.

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Причиной этого является неправильное программирование модуля управления транспортным средством. Mazda объявила, что обновит программное обеспечение на всех авто, попавших в отзывную кампанию, а это около 10 000 единиц 2024 года выпуска.

Первые сообщения о резком торможении CX-90 появились еще в 2023 году и тогда автопроизводитель оперативно внес изменения в модуль управления автомобиля для глобальной версии, однако, похоже, американская версия все еще имеет эту проблему.

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Однако, Mazda заявляет, что процент дефектов составляет один процент от общего количества отозванных авто. К тому же автопроизводитель не получил ни одного сообщения об авариях или травмах, связанных с этим неисправным компонентом.

Компания сообщила, что дилеры в Америке бесплатно заменят дефектный модуль управления на исправный. Стоимость кроссовера CX-90 в США начинается с 37 845 долларов, а топовая 49 945 долларов.