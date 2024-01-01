Mazda відкликає близько 10 тисяч нових CX-90 через дефект модуля керування авто

Autoevolution повідомляє, що за даними Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), гальма активуються на швидкості 15-25 км/год, через що виникає ризик аварійної ситуації на дорозі.

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Причиною цього є неправильне програмування модуля керування транспортним засобом. Mazda оголосила, що оновить програмне забезпечення на усіх авто, що потрапили до відкличної кампанії, а це близько 10 000 одиниць 2024 року випуску.

Перші повідомлення про різке гальмування CX-90 з’явились ще в 2023 році й тоді автовиробник оперативно вніс змінив модуль керування автомобіля для глобальної версії, проте, схоже, американська версія все ще має цю проблему.

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Однак, Mazda заявляє, що відсоток дефектів становить один відсоток від загальної кількості відкликаних авто. До того ж автовиробник не отримав жодного повідомлення про аварії чи травми, пов’язані з цим несправним компонентом.

Компанія повідомила, що дилери в Америці безкоштовно замінять дефектний модуль керування на справний. Вартість кросовера CX-90 в США починається з 37 845 доларів, а топова 49 945 доларів.