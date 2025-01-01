Mazda показала новую CX-5 на тизерах и объявила дату дебюта новинки

Спустя 9 лет после дебюта текущего поколения Mazda CX-5, японский автопроизводитель готов представить преемника своего бестселлера. Компания подтвердила, что официальная презентация модели состоится 10 июля в 10:00 по центральноевропейскому времени.

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На тизерных фото заметно, что семейный SUV сохранит знакомый стиль и пропорции, но будет отличаться более современным дизайном и просторным салоном. В целом, автомобиль будет напоминать флагманский CX-90.

Mazda также обещает, что новинка получит ряд новых технологий с “интуитивным и более понятным управлением”.

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Кроме того, известно, что CX-5 третьего поколения будет предлагаться с новым гибридным силовым агрегатом собственной разработки автопроизводителя. Больше подробностей о новинке объявят после ее официального дебюта.