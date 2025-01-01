Mazda показала нову CX-5 на тизерах й оголосила дату дебюту новинки

Через 9 років після дебюту поточного покоління Mazda CX-5, японський автовиробник готовий представити наступника свого бестселера. Компанія підтвердила, що офіційна презентація моделі відбудеться 10 липня о 10:00 за центральноєвропейським часом.

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На тизерних фото помітно, що сімейний SUV збереже знайомий стиль та пропорції, але відрізнятиметься більш сучасним дизайном й просторішим салоном. Загалом, автівка нагадуватиме флагманський CX-90.

Mazda також обіцяє, що новинка отримає ряд нових технологій з “інтуїтивним та більш зрозумілим керуванням”.

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Крім того, відомо, що CX-5 третього покоління пропонуватиметься з новим гібридним силовим агрегатом власної розробки автовиробника. Більше подробиць про новинку оголосять після її офіційного дебюту.