Ожидается, что Mazda CX-70 будет фактически пятиместной версией CX-90, и будет иметь много идентичных деталей от старшей модели. Официальная презентация должна была состояться еще в конце 2023 года, однако этого не произошло. Известно, что модель представят 30 января.

Интересно, что модель CX-70 не была замечена в камуфляже во время тестирований на дорогах общего пользования. Это можно объяснить его предполагаемой схожестью с CX-90. В официальном документе, который обнародовала Mazda в феврале 2023 года, было указано, что будущий внедорожник будет "двухрядной моделью, с таким же кузовом, как CX-90".

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Можно сделать вывод, что CX-70 сохранит габаритные размеры старшей модели, но будет иметь больший багажник за счет устранения третьего ряда. Также, скорее всего, будут использоваться те же силовые агрегаты.

Mazda CX-90

Клиенты будут иметь возможность выбирать между 3,3-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом или меньшим 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, причем последний станет частью гибридной силовой установки. Однако, возможно, что не все варианты силовой установки будут представлены на некоторых рынках. Ожидается, что оба варианта будут иметь восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

Шестицилиндровый двигатель имеет две модификации – мощностью 280 и 340 л.с. Гибридный вариант CX-70 будет иметь атмосферный четырехцилиндровый двигатель, работающий в сочетании с электродвигателем, обеспечивающий общую мощность 323 л.с. Электродвигатель, расположен между двигателем внутреннего сгорания и трансмиссией, питается от аккумуляторной батареи емкостью 17,8 кВт-ч. Независимо от силовой установки, модель оснащена полным приводом AWD.

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Цена на CX-90 стартует от $65 000, поэтому можно предположить, что стоимость CX-70, в случае поставок модели на украинский рынок, будет колебаться в районе $60 000. Однако, точно узнать все технические характеристики новой Mazda CX-70, и другие особенности модели, мы сможем только после официальной презентации модели.