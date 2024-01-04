Очікується, що Mazda CX-70 буде фактично п’ятимісною версією CX-90, і матиме багато ідентичних деталей від старшої моделі. Офіційна презентація мала відбутись ще наприкінці 2023 року, однак цього не сталось. Наразі відомо, що модель презентують 30 січня.

Цікаво, що модель CX-70 не була помічена в камуфляжі під час тестувань на дорогах загального користування. Це можна пояснити його передбачуваною схожістю з CX-90. В офіційному документі, який оприлюднила Mazda в лютому 2023 року, було зазначено, що майбутній позашляховик буде «дворядною моделлю, з таким же кузовом, як CX-90».

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Можна зробити висновок, що CX-70 збереже габаритні розміри старшої моделі, але матиме більший багажник внаслідок усунення третього ряду. Також, скоріш за все, будуть використовуватись ті ж силові агрегати.

Mazda CX-90

Клієнти матимуть можливість вибирати між 3,3-літровим рядним шестициліндровим двигуном з турбонаддувом або меншим 2,5-літровим чотирициліндровим двигуном, причому останній стане частиною гібридної силової установки. Однак, можливо, що не всі варіанти силової установки будуть представлені на деяких ринках. Очікується, що обидва варіанти матимуть восьмиступінчасту автоматичну коробку передач.

Шестициліндровий двигун має дві модифікації – потужністю 280 та 340 к.с. Гібридний варіант CX-70 матиме атмосферний чотирициліндровий двигун, який працює в поєднанні з електродвигуном, що забезпечує загальну потужність 323 к.с. Електродвигун, розташований між двигуном внутрішнього згоряння та трансмісією, живиться від акумуляторної батареї місткістю 17,8 кВт-год. Незалежно від силової установки, модель оснащена повним приводом AWD.

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Ціна на CX-90 стартує від $65 000, тому можна припустити, що вартість CX-70, в разі поставок моделі на український ринок, буде коливатись в районі $60 000. Проте, точно дізнатись про усі технічні характеристики нової Mazda CX-70, та про інші особливості моделі, ми зможемо лише після офіційної презентації моделі.