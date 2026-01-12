Mazda выводит на европейский рынок электрический кроссовер CX-6e

Mazda CX-6e является европейской версией модели EZ-60, производимой в Китае, и еще одним результатом стратегического партнерства Mazda с концерном Changan. Для японского автопроизводителя это уже второй электромобиль, созданный в рамках этого сотрудничества.

Кроссовер оснащается литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 78,0 кВт-ч, пишет Motor1. Он питает электродвигатель, установленный на задней оси. Силовая установка развивает 254 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Разгон с места до 100 км/ч занимает 7,9 секунды. Запас хода по циклу WLTP заявлен на уровне около 480 км, а зарядка с 10 до 80% занимает 24 минуты при условии использования быстрой зарядной станции.

Внешность и салон без отличий от китайской версии

Внешне CX-6e полностью повторяет дизайн китайского EZ-60. Кроссовер выполнен в фирменной стилистике Mazda с плавными линиями кузова и минималистичными световыми элементами. В интерьере ключевым элементом стал большой 26-дюймовый дисплей с двойной секцией.

Традиционная панель приборов отсутствует - вместо нее используется расширенный 3D-проекционный дисплей на лобовом стекле, который может выводить навигационные подсказки непосредственно на дорожное полотно. Поддержка Apple CarPlay и Android Auto входит в стандартное оснащение. Mazda заявляет, что CX-6e получил полный набор современных систем помощи водителю. В него входят:

интеллектуальная система экстренного торможения;

ассистент удержания полосы движения;

мониторинг слепых зон;

комплекс электронных систем безопасности для движения в городе и на трассе.

Платформа Changan

CX-6e построен на платформе EPA1 от Changan - той же архитектуре, что используется в модели Changan Deepal S07. Платформа поддерживает как полностью электрические, так и гибридные силовые установки, которые Mazda применяет на других рынках. Mazda CX-6e поступит в продажу в Европе летом 2026 года. Официальные цены пока не объявлены.