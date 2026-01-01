Китайцы возрождают технологию роторных двигателей Ванкеля

Дочерняя компания Changan - Harbin Dongan Auto Engine, разработала новый компактный роторный двигатель, предназначенный для низковысотных полетов и будущих платформ воздушной мобильности, сообщает Carscoops.

Читайте также: Китайская Changan создала ДВС нового поколения, соответствующий нормам Евро 7

Новый агрегат создан для активно развивающихся в Китае дронов и VTOL-самолетов (аппаратов вертикального взлета и посадки),. Первый прототип - однороторный мотор продемонстрировал следующие характеристики:

до 6500 об/мин;

мощность 53 кВт (71 л.с.);

легкий алюминиевый корпус;

специальное наноалмазное антифрикционное покрытие для долговечности.

Dongan уже работает и над двухроторной версией, которая должна выдать до 110 кВт (148 л.с.), что значительно расширяет возможности воздушных платформ.

Почему роторный двигатель подходит для авиации? Он компактный, легкий, тихий и с минимальными вибрациями - именно то, что нужно летательным аппаратам. Серийное производство первой версии планируют запустить в 2027 году.

Также интересно: Mazda ставит крест на роторном спорткаре

Проект с крупными партнерами

Dongan не ограничивается одним продуктом: параллельно разрабатываются роторные двигатели для средне- и высокогорных беспилотников, включая турбированные версии. Среди ключевых партнеров - ARIDGE (Xpeng), Huawei и DJI, что свидетельствует о серьезном масштабе программы.

А что же Mazda?

Mazda - бренд, который ассоциируется с мотором Ванкеля больше всего. Компания отказалась от роторных двигателей в 2012 году из-за экологических норм, но полностью тему не оставила.

В 2023 году мотор вернулся в MX-30 R-EV как генератор для расширения запаса хода, а концепт Vision-X с турборотором и гибридной системой на 503 л.с. показал, что потенциал еще жив. Однако пока Mazda не спешит к массовому производству.

Читайте также: Что будет, если мечту Mazda о роторном турбодвигателе воплотить в семейном формате

Китай делает ставку на будущее

Пока Mazda колеблется, Китай движется вперед - и, похоже, именно он может подарить роторному двигателю новую жизнь, но уже в небе, а не на трассах.