Китайці відроджують технологію роторних двигунів Ванкеля

Дочірня компанія Changan — Harbin Dongan Auto Engine, розробила новий компактний роторний двигун, призначений для низьковисотних польотів і майбутніх платформ повітряної мобільності, повідомляє Carscoops.

Новий агрегат створений для дронів та VTOL-літаків (апаратів вертикального зльоту та посадки), що активно розвиваються в Китаї. Перший прототип — однороторний мотор продемонстрував наступні характеристики:

до 6500 об/хв;

потужність 53 кВт (71 к.с.);

легкий алюмінієвий корпус;

спеціальне наноалмазне антифрикційне покриття для довговічності.

Dongan вже працює і над двороторною версією, яка має видати до 110 кВт (148 к.с.), що значно розширює можливості повітряних платформ.

Чому роторний двигун підходить для авіації? Він компактний, легкий, тихий та з мінімальними вібраціями — саме те, що потрібно літальним апаратам. Серійне виробництво першої версії планують запустити у 2027 році.

Проєкт із великими партнерами

Dongan не обмежується одним продуктом: паралельно розробляються роторні двигуни для середньо- та високогірних безпілотників, включаючи турбовані версії. Серед ключових партнерів — ARIDGE (Xpeng), Huawei та DJI, що свідчить про серйозний масштаб програми.

А що ж Mazda?

Mazda — бренд, який асоціюється з мотором Ванкеля найбільше. Компанія відмовилася від роторних двигунів у 2012 році через екологічні норми, але повністю тему не залишила.

У 2023 році мотор повернувся в MX-30 R-EV як генератор для розширення запасу ходу, а концепт Vision-X із турборотором та гібридною системою на 503 к.с. показав, що потенціал ще живий. Проте поки що Mazda не поспішає до масового виробництва.

Китай робить ставку на майбутнє

Поки Mazda вагається, Китай рухається вперед — і, схоже, саме він може подарувати роторному двигуну нове життя, але вже в небі, а не на трасах.