Китайці відроджують технологію роторних двигунів Ванкеля

ФОТО: Carscoops|
Китайці створять роторний двигун для легких літальних апаратів
Дочірня компанія Changan — Harbin Dongan Auto Engine, розробила новий компактний роторний двигун, призначений для низьковисотних польотів і майбутніх платформ повітряної мобільності, повідомляє Carscoops.
Читайте також: Китайська Changan створила ДВЗ нового покоління, що відповідає нормам Євро 7
Новий агрегат створений для дронів та VTOL-літаків (апаратів вертикального зльоту та посадки), що активно розвиваються в Китаї. Перший прототип — однороторний мотор продемонстрував наступні характеристики:
- до 6500 об/хв;
- потужність 53 кВт (71 к.с.);
- легкий алюмінієвий корпус;
- спеціальне наноалмазне антифрикційне покриття для довговічності.
Dongan вже працює і над двороторною версією, яка має видати до 110 кВт (148 к.с.), що значно розширює можливості повітряних платформ.
Чому роторний двигун підходить для авіації? Він компактний, легкий, тихий та з мінімальними вібраціями — саме те, що потрібно літальним апаратам. Серійне виробництво першої версії планують запустити у 2027 році.
Також цікаво: Mazda ставить хрест на роторному спорткарі
Проєкт із великими партнерами
Dongan не обмежується одним продуктом: паралельно розробляються роторні двигуни для середньо- та високогірних безпілотників, включаючи турбовані версії. Серед ключових партнерів — ARIDGE (Xpeng), Huawei та DJI, що свідчить про серйозний масштаб програми.
А що ж Mazda?
Mazda — бренд, який асоціюється з мотором Ванкеля найбільше. Компанія відмовилася від роторних двигунів у 2012 році через екологічні норми, але повністю тему не залишила.
У 2023 році мотор повернувся в MX-30 R-EV як генератор для розширення запасу ходу, а концепт Vision-X із турборотором та гібридною системою на 503 к.с. показав, що потенціал ще живий. Проте поки що Mazda не поспішає до масового виробництва.
Читайте також: Що буде, якщо мрію Mazda про роторний турбодвигун втілити у сімейному форматі
Китай робить ставку на майбутнє
Поки Mazda вагається, Китай рухається вперед — і, схоже, саме він може подарувати роторному двигуну нове життя, але вже в небі, а не на трасах.