Mazda виводить на європейський ринок електричний кросовер CX-6e

Mazda CX-6e є європейською версією моделі EZ-60, що виробляється в Китаї, та ще одним результатом стратегічного партнерства Mazda з концерном Changan. Для японського автовиробника це вже другий електромобіль, створений у межах цієї співпраці.

Кросовер оснащується літій-залізо-фосфатним акумулятором ємністю 78,0 кВт-год, пише Motor1. Він живить електродвигун, встановлений на задній осі. Силова установка розвиває 254 к.с. та 290 Нм крутного моменту. Розгін з місця до 100 км/год займає 7,9 секунди. Запас ходу за циклом WLTP заявлений на рівні близько 480 км, а заряджання з 10 до 80% займає 24 хвилини за умови використання швидкої зарядної станції.

Зовнішність і салон без відмінностей від китайської версії

Зовні CX-6e повністю повторює дизайн китайського EZ-60. Кросовер виконаний у фірмовій стилістиці Mazda з плавними лініями кузова та мінімалістичними світловими елементами. В інтер’єрі ключовим елементом став великий 26-дюймовий дисплей із подвійною секцією.

Традиційна панель приладів відсутня — замість неї використовується розширений 3D-проєкційний дисплей на лобовому склі, який може виводити навігаційні підказки безпосередньо на дорожнє полотно. Підтримка Apple CarPlay та Android Auto входить до стандартного оснащення. Mazda заявляє, що CX-6e отримав повний набір сучасних систем допомоги водієві. До нього входять:

інтелектуальна система екстреного гальмування;

асистент утримання смуги руху;

моніторинг сліпих зон;

комплекс електронних систем безпеки для руху в місті та на трасі.

Платформа Changan

CX-6e побудований на платформі EPA1 від Changan — тій самій архітектурі, що використовується в моделі Changan Deepal S07. Платформа підтримує як повністю електричні, так і гібридні силові установки, які Mazda застосовує на інших ринках. Mazda CX-6e надійде у продаж у Європі влітку 2026 року. Офіційні ціни поки що не оголошені.