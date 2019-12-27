Во имя современного искусства, конечно.

У богатых, говорят, свои причуды. Некоторые из них разбираются в искусстве и готовы платить за шедевры художников космические суммы. Оставим право судить это произведение с McLaren профессиональным критикам, разбирающимися в искусстве, а мы оцениваем его как неординарный тюнинг-проект.

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Американское кастом-ателье 1016 Industries "прокачало" технику McLaren 720S, а затем пригласило художника Алек Монополи (Alec Monopoly) и уличного райтера Джо Шмо (Joe Schmoe) "забомбить" машину граффити. Результат получился настолько крутым, что заинтересовал даже искусствоведов Art Basel. Последний факт и привлек к этому McLaren внимание Motor1.

Фото: арт-кар McLaren 720S от 1016 Industries / Motor1

Арт-кар получил боди-кит из карбона, изготовленного по патентованной 1016 Industries технологии. Она позволяет изготавливать детали, легче и прочнее аналогов. Кроме того, они еще и выглядят лучше, поскольку такой карбон имеет "мраморную" поверхность. Комплект включает передний бампер, крылья, юбки, корпуса зеркал заднего вида, диффузор и заднее антикрыло. 1016 Industries предлагает такой набор для McLaren 720S за 65 тысяч долларов США, в дополнение к базовой стоимости спорткара в 315 тысяч долларов.

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