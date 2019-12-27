В ім'я сучасного мистецтва, звісно.

У багатих, кажуть, свої примхи. Деякі з них розуміються на мистецтві й готові платити за шедеври митців космічні суми. Залишимо судити цей витвір з McLaren на суд професійних критиків, що знаються на мистецтві, а ми оцінюємо його як неординарний тюнінг-проект.

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Американське кастом-ательє 1016 Industries “прокачало” техніку McLaren 720S, а потім запросило художника Алек Монополі (Alec Monopoly) та вуличного райтерп Джо Шмо (Joe Schmoe) “забомбити” машину графіті. Результат вийшов настільки крутим, що зацікавив навіть мистецтвознавців Art Basel. Останній факт і привернув до цього McLaren увагу Motor1.

Фото: арт-кар McLaren 720S від 1016 Industries / Motor1

Арт-кар отримав боді-кіт з карбону, виготовленого за патентованою 1016 Industries технологією. Вона дозволяє виготовляти деталі, легші та міцніші за аналоги. Крім того, вони ще й виглядають краще, оскільки такий карбон має “мармурову” поверхню. Комплект включає передній бампер, крила, спідниці, корпуси дзеркал заднього виду, дифузор та заднє антикрило. 1016 Industries пропонує такий набір для McLaren 720S за 65 000 доларів США, на додачу до базової вартості спорткара у 315 000 доларів.

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