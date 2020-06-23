Хвостатый британский спорткар был замечен на тестах еще прошлой осенью, а сейчас о нем раскрылись новые подробности.

Прототип, ранее известный под названием Bespoke Commission BC-03 начал постепенно выходить на свет и совсем скоро превратится в серийный гиперкар McLaren Sabre. Серия будет ограничена – британский производитель соберет лишь 15 таких машин.

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Модель Sabre (Сабля), судя по эскизам, попавшим в Сеть, выполнена в стиле виртуального McLaren Ultimate Vision GT, созданного для компьютерной игры. Из реального мира ему достанется шасси и силовая установка от Senna – 4-литровый V8 мощностью в 800 лошадиных сил. По слухам, агрегат может быть модифицирован до 1150 сил, как у компьютерного Ultimate, но без применения гибридной надстройки.

Производитель подтвердил, что планирует выпустить 15 McLaren Sabre, хотя ранее сообщалось лишь о пяти экземплярах. По неофициальным данным, каждый из автомобилей оценивается примерно в 3 миллиона долларов, а все запланированные к выпуску машины уже проданы.

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