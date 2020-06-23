Хвостатий британський спорткар був помічений на тестах ще минулої осені, а зараз про нього розкрились нові подробиці.

Прототип, раніше відомий під назвою Bespoke Commission BC-03, почав поступово виходити на світло і зовсім скоро перетвориться на серійний гіперкар McLaren Sabre. Серія буде обмеженою – британський виробник збере лише 15 таких машин.

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Модель Sabre (Шабля), судячи з ескізів, що потрапили в Мережу, виконана у стилі віртуального McLaren Ultimate Vision GT, створеного для комп'ютерної гри. З реального світу йому дістанеться шасі та силова установка від Senna – 4-літровий V8 потужністю у 800 кінських сил. За чутками, агрегат може бути модифікований до 1150 сил, як у комп'ютерного Ultimate, але без застосування гібридної надбудови.



Виробник підтвердив, що планує випустити 15 McLaren Sabre, хоча раніше повідомлялось лише про п’ять екземплярів. За неофіційними данними, кожен з автомобілів оцінюється приблизно у 3 мільйони доларів, а всі заплановані до випуску машини вже продані.

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