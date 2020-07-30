Гоночные болиды снова будут красить в голубовато-оранжевые цвета.

McLaren и Gulf Oil заключили долгосрочное соглашение о партнерстве, в рамках которого нефтяная компания будет поддерживать команду McLaren Racing F1, а болиды снова оденут ливреи Gulf.

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Два бренда имеют давнюю и успешную историю сотрудничества, которая берет начало в 1968 году. Gulf выступала главным спонсором команды McLaren в Формуле 1 и в серии Can-Am, где тот выиграл более 40 гонок. В 90-х годах McLaren F1 GTR не снимал одежду Gulf целых десять лет.

В новом партнерстве компания Gulf станет главным поставщиком смазочных материалов для McLaren, Кроме того, брендинг нефтяной компании появится на мероприятиях для автопроизводителей, в розничных магазинах и сувенирной продукции.

Фото: McLaren и Gulf Oil возобновили историческое партнерство / McLaren

Также бренд Gulf будет полностью интегрирован в экипировку, начиная с Гран-При Великобритании в эти выходные. Логотип Gulf появится на одежде персонала McLaren F1, а также пилотов Ландо Норриса и Карлоса Сайнса во всем сезоне 2020 года. Логотип Gulf будет размещен на крышках топливных баков и зеркалах заднего вида автомобилей Формулы 1 McLaren MCL35.

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