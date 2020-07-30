Гоночні боліди знову фарбуватимуть у блакитно-помаранчеві кольори.

McLaren і Gulf Oil уклали угоду про довгострокове партнерство, в рамках якого нафтова компанія підтримуватиме команду McLaren Racing F1, а боліди знову вдягнуть лівреї Gulf.

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Два бренди мають давню і успішну історію співпраці, яка бере початок у 1968 році. Gulf виступала головним спонсором команди McLaren у Формулі 1 та в серії Can-Am, де виграли більше 40 гонок. У 90-х роках McLaren F1 GTR не знімав шати Gulf цілих десять років.

У новому партнерстві компанія Gulf стане головним постачальником мастильних матеріалів для McLaren, Крім того, брендинг нафтової компанії з'явиться на заходах для автовиробників, в роздрібних магазинах та сувенірній продукції.

Фото: McLaren і Gulf Oil відновили історичне партнерство / McLaren

Також бренд Gulf буде повністю інтегрований в екіпіровку, починаючи з Гран-Прі Великобританії в ці вихідні. Логотип Gulf з'явиться на вбранні персоналу McLaren F1, а також пілотів Ландо Норріса і Карлоса Сайнса у всьому сезоні 2020 року. Логотип Gulf буде розміщений на кришках паливних баків і дзеркалах заднього виду автомобілів Формули 1 McLaren MCL35.

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