Медведь посетил гараж с ревизией: что сделал хозяин

Провести своеобразную ревизию в гараже и убедиться в правильности зарядки электромобиля косолапый решил в Кокитламе, Британская Колумбия, Канада. Именно там застал лесного зверя владелец подворья.

Как описывает ситуацию видеосервис Storyful, Алекс Голд даже при испуге все-таки начал прогонять жителя леса. Тот не сильно проявлял агрессию, но был недоволен появлением хозяина.

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Как бы там ни было, Голд сохранял спокойствие и вел себя мужественно. На видео видно, как водитель неоднократно кричит что-то вроде нашего "Брысь!", "Ушел!". Он при этом отпугивал зверя, хлопая в ладоши и отступая от него за машину.

Есть еще одна любопытная деталь. Когда медведь разгуливает у машины Голда, в кадре видео появляется медвежонок. Водитель сигналит несколько раз, чтобы отпугнуть двух зверей. Очевидно, это была медведица и ее детеныш.

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"Я встречал медведей и раньше, но никогда так близко, как в этот раз. Незабываемые впечатления", – рассказал Алекса Голда.