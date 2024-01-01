Ведмідь навідався в гараж з ревізією: що зробив господар

Провести своєрідну ревізію в гаражі та переконатися в правильності зарядки електромобіля клишоногий вирішив у Кокітламі, Британська Колумбія, Канада. Саме там застав лісового звіра власник домівки.

Як описує ситуацію відеосервіс Storyful, Алекс Голд навіть попри переляк все-таки почав проганяти мешканця лісу. Той не сильно проявляв агресію, але був незадоволений появою господаря.

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Хай там як, але Голд зберігав спокій і поводився мужньо. На відео видно, як водій неодноразово кричить щось на зразок нашого "Брись!", "Пішов геть!". Він при цьому відлякував звіра, плескаючи в долоні й відступаючи від нього за машину.

Щоб втекти від ведмедя, Голд відкрив свій автомобіль, сів у салоні й зачинився всередині. Там він почувався у повній безпеці.

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Є ще одна цікава деталь. Коли ведмідь розгулює біля машини Голда, у кадрі відео з’являється ведмежа. Водій сигналить кілька разів, щоб відлякати двох звірів. Вочевидь, то була ведмедиця та її дитинча.

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"Я зустрічав ведмедів і раніше, але ніколи так близько, як цього разу. Незабутні враження", – розповів журналістам Алекс Голд.