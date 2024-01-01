Менее 2% автомобилей в Европе являются электрическими

Как сообщает Motor1, по данным Европейской ассоциации производителей автомобилей в 2023 году на дорогах ЕС было почти 249 миллионов автомобилей. Несмотря на многолетние государственные стимулы и другие льготы, чисто электрические автомобили составляют лишь небольшую долю от общего количества авто.

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Если учесть гибриды, подключаемые к электросети, в 2023 году часта электрифицированных моделей все еще составляла лишь 3,9% от общего автопарка в ЕС. Стоимость новых автомобилей продолжает расти, поэтому большинство европейцев выбирают дольше оставлять свои старые машины.

Об этом свидетельствует средний возраст авто в ЕС, который составляет 12,5 лет. Самый старый автопарк у граждан Греции – 17,5 лет, а самый молодой в Люксембурге – 8 лет. В 2024 году доля рынка исключительно электрических автомобилей в ЕС составила 13,6%, что на 1% меньше, чем в предыдущем году. Продажи плагин-гибридов также упали с 7,7% до 7,1%.

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Сейчас автопроизводители уже пытаются соответствовать все более строгим нормам по выбросам задолго до цели 0 г/км, установленной до 2035 года. Компании рискуют получить огромные штрафы, если они превысят цели, которые вступили в силу в этом году.