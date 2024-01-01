Менше 2% автомобілів у Європі є електричними

Як повідомляє Motor1, за даними Європейської асоціації виробників автомобілів у 2023 році на дорогах ЄС було майже 249 мільйонів автомобілів. Попри багаторічні державні стимули та інші пільги, суто електричні автомобілі становлять лише невелику частку від загальної кількості авто.

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Якщо врахувати гібриди, що підключаються до електромережі, у 2023 році часта електрифікованих моделей все ще становила лише 3,9% від загального автопарку в ЄС. Вартість нових автомобілів продовжує зростати, тому більшість європейців обирають довше залишати свої старі автівки.

Про це свідчить середній вік авто в ЄС, який становить 12,5 років. Найстаріший автопарк у громадян Греції – 17,5 років, а наймолодший в Люксембурзі – 8 років. У 2024 році частка ринку виключно електричних автомобілів у ЄС становила 13,6%, що на 1% менше, ніж у попередньому році. Продажі плагін-гібридів також впали з 7,7% до 7,1%.

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Наразі автовиробники вже намагаються відповідати дедалі суворішим нормам щодо викидів задовго до цілі 0 г/км, встановленої до 2035 року. Компанії ризикують отримати величезні штрафи, якщо вони перевищать цілі, які набули чинності цього року.