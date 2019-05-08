В дополнение к подтянутому лицу новинка получит 420-сильный мотор.

На официальном сайте Mercedes-Benz в конфигураторе модели CLA появилось изображение новой машины, которую еще не представили официально.

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Mercedes-AMG CLA 45 S – самая мощная версия четырехдверного купе CLA. Судя по изображению, такая версия будет отличаться агрессивным дизайном и четырьмя выхлопными патрубками вместо двух.

По слухам CLA 45 будут оснащать форсированным до 390 л.с. двухлитровым турбо-агрегатом, а исполнение с индексом S будет под капотом двигатель на 420 “лошадей”. В обоих случаях трансмиссия реализована через восьмиступенчатый “робот” AMG Speedshift DCT с приводом на все колеса и "дрифт-режимом".

Напомним, обычный Mercedes-AMG CLA 35 4Matic комплектуется двухлитровым турбо-мотором мощностью в 306 л.с., который сочетается с роботом на 7 скоростей. От 0 до 100 км/ч четырехдверная модель разгоняется за 4,9 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.

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