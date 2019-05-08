На додачу до підтягнутого обличчя новинка отримає 420-сильний мотор.

На офіційному сайті Mercedes-Benz у конфігураторі моделі CLA з’явилось зображення нової машини, яку ще не представили офіційно.

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Mercedes-AMG CLA 45 S – найпотужніша версія чотиридверного купе CLA. Судячи з зображення, така версія відрізнятиметься агресивним дизайном і чотирма вихлопними патрубками замість двох.

За чутками CLA 45 оснащуватимуть форсованим до 390 к.с. дволітровим турбо-агрегатом, а виконання з індексом S матиме під капотом двигун на 420 “коней”. В обох випадках трансмісія реалізована чере восьмиступінчатий “робот” AMG Speedshift DCT з приводом на усі колеса і “дріфт-режимом”.

НАгадаємо, звичайний Mercedes-AMG CLA 35 4Matic комплектується дволітровим турбо-мотором потужністю у 306 к.с., який поєднується з роботом на 7 швидкостей. Від 0 до 100 км/год чотиридверка розганяється за 4,9 секунди, а максимальна швидкість становить 250 км/год.

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