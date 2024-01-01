Mercedes-AMG готовит высокопроизводительный электрический внедорожник

Как передает Autocar, кроме BMW XM, компания позиционирует новинку как конкурента Lotus Eletre и будущего Porsche Cayenne Electric. Автомобиль разрабатывается с нуля специалистами подразделения AMG. Эксперты прогнозируют, что неназванный пока кроссовер появится в 2026 году после запуска второго поколения Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé – первого автомобиля, который будет использовать архитектуру AMG.EA.

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Новая архитектура AMG, основанная на базе платформы MB.EA, была модифицирована для использования усовершенствованных электродвигателей фирмы Yasa, выдающих до 480 л.с., однако, весят всего 24 кг. Архитектура AMG.EA может поддерживать пару двигателей на каждой из своих осей, что свидетельствует о том, что экстремальные автомобили, которые будут использовать эту платформу, смогут комфортно предлагать более 1000 л.с.

Будущая модель также будет иметь 800-вольтовую архитектуру и специальную аккумуляторную батарею AMG с силиконовым анодом и будет преемником существующего Mercedes-AMG GLE 63, стоимость которого составляет от 185 694 долларов.

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Однако, по слухам, новинка будет больше и роскошнее. Инсайдеры AMG ранее сообщили Autocar, что его размер будет подобным концепту Vision AMG, представленного в 2022 году – автомобиль будет иметь примерно 5,1 м в длину и колесную базу более 3,0 м.