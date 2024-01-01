Mercedes-AMG готує високопродуктивний електричний позашляховик

Як передає Autocar, окрім BMW XM, компанія позиціонує новинку як конкурента Lotus Eletre й майбутнього Porsche Cayenne Electric. Автівка розробляється з нуля спеціалістами підрозділу AMG. Експерти прогнозують, що неназваний поки кросовер з’явиться у 2026 році після запуску другого покоління Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé – першого автомобіля, який використовуватиме архітектуру AMG.EA.

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Нову архітектуру AMG, що заснована на базі платформи MB.EA, було модифіковано для використання вдосконалених електродвигунів фірми Yasa, що видають до 480 к.с., проте, важать лише 24 кг. Архітектура AMG.EA може підтримувати пару двигунів на кожній зі своїх осей, що свідчить про те, що найекстремальніші автомобілі, які використовуватимуть цю платформу, зможуть комфортно пропонувати понад 1000 к.с.

Майбутня модель також матиме 800-вольтову архітектуру та спеціальну акумуляторну батарею AMG із силіконовим анодом й буде наступником існуючого Mercedes-AMG GLE 63, вартість якого становить від 185 694 доларів.

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Однак, за чутками, новинка буде більшою та розкішнішою. Інсайдери AMG раніше повідомили Autocar, що його розмір буде подібним до концепту Vision AMG, представленого у 2022 році – автівка матиме приблизно 5,1 м у довжину й колісну базу понад 3,0 м.