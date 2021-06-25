Он оснащен пятью моторами мощностью по 450 лошадиных сил каждый.

Очередная коллаборация между Mercedes-AMG и производителем лодок Cigarette Racing принесла новинку для воды – 12,5-метровый скоростной катер Cigarette 41 'Nighthawk AMG Black Series.

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Mercedes-AMG уже много лет сотрудничает с производителем лодок Cigarette Racing. Вместе они создают скоростные катера, стилизованные под спортивные автомобили подразделения AMG. На этот раз источником вдохновения выступил Mercedes-AMG GT Black Series. В совместной работе Cigarette Racing отвечала за техническую часть, а главный стилист Mercedes – за дизайн проекта.

Катер Cigarette 41 'Nighthawk AMG Black Series имеет длину в 41 фут или примерно 12,5 метра. Пять подвесных двигателей V8 Mercury Racing 450R вместе обеспечивают 2250 лошадиных сил мощности, которая позволяет лодке развивать на воде максимальную скорость в 145 км/ч.

На борту лодки может разместиться до 10 человек. Внутреннее пространство оформлено в серых, белых и черных цветах, широко используется карбон. Кресла обтянуты материалом, который остается прохладным даже под непрерывным воздействием солнца. Также в наличии мультимедийная система для пассажиров и аудиосистема с множеством динамиков.

Фото: Cigarette 41 'Nighthawk AMG Black Series и Mercedes-AMG GT Black Series / Daimler

Рубка включает штурвал и большую панель с металлическими перилами, подстаканниками и огромными функциональными экранами.

Cigarette 41 'Nighthawk AMG Black Series может похвастаться низким центром массы и относительно небольшим весом, что повышает скорость и улучшает управляемость на воде.

Корпус лодки и детали экстерьера окрашены в оранжево-черных цветах – такие же оттенки используются для кузова AMG GT Black Series.

Новинку не показали на видео, однако вы можете увидеть одну из предыдущих лодок Cigarette-Mercedes, выпущенную пять лет назад, в ролике ниже. На видео представлена лодка Cigarette 41 'SD GT3. Также рекомендуем наш обзор Лучшие яхты и лодки с автомобильными именами.