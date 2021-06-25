Він оснащений п'ятьма моторами потужністю по 450 кінських сил кожен.

Чергова колаборація між Mercedes-AMG та виробником човнів Cigarette Racing принесла новинку для води – 12,5-метровий швидкісний катер Cigarette 41' Nighthawk AMG Black Series.

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Mercedes-AMG вже багато років співпрацює з виробником човнів Cigarette Racing. Разом вони створюють швидкісні катери, стилізовані під спортивні автомобілі підрозділу AMG. Цього разу джерелом натхнення виступив Mercedes-AMG GT Black Series. У спільній роботі Cigarette Racing відповідала за технічну частину, а головний стиліст Mercedes – за дизайн проєкту.

Катер Cigarette 41' Nighthawk AMG Black Series має довжину у 41 фут або приблизно 12,5 метра. П’ять підвісних двигунів V8 Mercury Racing 450R разом забезпечують 2250 кінських сил потужності, яка дозволяє човну розвивати на воді максимальну швидкість у 145 км/год.

На борту човна може розміститись до 10 осіб. Внутрішній простір оформлено у сірих, білих та чорних кольорах, широко використовується карбон. Крісла обтягнуті матеріалом, який залишається прохолодним навіть під безперервним впливом сонця. Також є в наявності мультимедійна система для пасажирів і аудіосистема з безліччю динаміків.

Фото: Cigarette 41' Nighthawk AMG Black Series та Mercedes-AMG GT Black Series / Daimler

Рубка включає штурвал і велику панель з металевими поручнями, підсклянниками та величезними багатофункціональними екранами.

Cigarette 41' Nighthawk AMG Black Series може похвалитися низьким центром маси та відносно невеликою вагою, що підвищує швидкість і поліпшує керованість на воді.

Корпус човна та деталі екстер'єру пофарбовані в помаранчево-чорних кольорах – такі ж відтінки використовуються для кузову AMG GT Black Series.

Новинку не показали на відео, однак ви можете побачити один із попередніх човнів Cigarette-Mercedes, випущений п’ять років тому, у ролику нижче. На відео представлено човен Cigarette 41' SD GT3. Також рекомендуємо наш огляд Кращі яхти і човни з автомобільними іменами.