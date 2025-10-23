Mercedes-Benz G-Class превратили в кабриолет за $235 000: фото

Как пишет Carscoops, это первый случай, когда EMC решила удлинить колесную базу G-класса, ведь раньше компания специализировалась только на коротких вариантах. Результат - более практичный и просторный кабриолет на четыре полноценных места, который сохраняет узнаваемую геометрию кузова, но добавляет нотки гран-туризма.

Под капотом - 3,0-литровый рядный турбодизель OM606a от Mercedes, который выдает 275 л.с. и 474 Нм. Этот двигатель известен своей выносливостью и плавной тягой, однако для желающих получить больше эмоций EMC предлагает альтернативу - американский LS3 V8 от GM мощностью 430 лошадиных сил. Такая комбинация добавляет G-классу еще больше мускулистости.

Внешне кабриолет отличается темно-зеленым цветом кузова, черной защитной дугой и 18-дюймовыми дисками. Освещение полностью светодиодное, а внутри - ковшеобразные сиденья, обитые коричневой кожей, что создает ощущение винтажного комфорта. Фишка модели - складное лобовое стекло, которое позволяет наслаждаться путешествиями под открытым небом на полную.

Несмотря на высокую цену, в Expedition Motor Company говорят, что интерес к таким кастомным G-Class стабильно растет. С начала 1990-х годов компания реализовала десятки уникальных переделок, каждая из которых находит своего покупателя.