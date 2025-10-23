Mercedes-Benz G-Class перетворили на кабріолет за $235 000: фото

Як пише Carscoops, це перший випадок, коли EMC вирішила подовжити колісну базу G-класу, адже раніше компанія спеціалізувалася лише на коротких варіантах. Результат — практичніший і просторіший кабріолет на чотири повноцінні місця, який зберігає впізнавану геометрію кузова, але додає нотки гран-туризму.

Під капотом — 3,0-літровий рядний турбодизель OM606a від Mercedes, який видає 275 к.с. і 474 Нм. Цей двигун відомий своєю витривалістю та плавною тягою, проте для охочих отримати більше емоцій EMC пропонує альтернативу — американський LS3 V8 від GM потужністю 430 кінських сил. Така комбінація додає G-класу ще більше кремезності.

Зовні кабріолет вирізняється темно-зеленим кольором кузова, чорною захисною дугою та 18-дюймовими дисками. Освітлення повністю світлодіодне, а всередині — ківшеподібні сидіння, оббиті коричневою шкірою, що створює відчуття вінтажного комфорту. Фішка моделі — складне лобове скло, яке дозволяє насолоджуватись подорожами просто неба на повну.

Попри високу ціну, в Expedition Motor Company кажуть, що інтерес до таких кастомних G-Class стабільно зростає. З початку 1990-х років компанія реалізувала десятки унікальних переробок, кожна з яких знаходить свого покупця.