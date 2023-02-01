Mercedes-Benz GLE 2024 получил новую гибридную силовую установку, подключаемую от электросети, и незначительные косметические изменения.

Самая популярная модель Mercedes-Benz в Украине и на многих других рынках получила подтяжку лица. Но не только это.

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Среди прочего, Mercedes-Benz GLE 2024 получил новую силовую установку – под названием GLE 400 e 4MATIC скрывается двухлитровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель, который выдает 251 л.с. и крутящий момент 400 Нм. Хотя этого может быть недостаточно для транспортного средства, весящего около 2631 кг, поэтому в машине есть еще электродвигатель. Он питается от сети через батарею на 23,3 кВт-ч.

Электромотор может развивать 136 л. и 441 Нм, что обеспечивает общую выходную мощность 386 л. и 649 Нм крутящего момента. Если сумма приведенных выше цифр не верна, то это не ошибка. Ведь бензиновый и электродвигатель не работают параллельно. Максимальная подача мощности происходит при разных оборотах в минуту, поэтому общие цифры никогда не совпадают.

Владельцы также могут путешествовать по бездорожью в режиме EV, что может помочь исследовать природу в бесшумном режиме.

“Мерседес-Бенц” дебютирует с пакетом Off-Road Engineering Package, который добавляет защиту под колеса и может обеспечить увеличенный дорожный просвет вместе с системой пневматической подвески Airmatic. Эта дополнительная функция также использует дисплей информационно развлекательной системы, чтобы показать, что находится во внедорожнике.

Новый GLE будет поддерживать прицепы, имеющие собственное устройство стабилизации, и автоматически будет регулировать угол поворота тягача до скорости 5 км/ч при движении задним ходом.

Обновленный GLE получил новый дизайн экстерьера, согласно другим своим последним моделям. Фары и решетка радиатора тому подтверждение. Также у него обновлен передний бампер с хромированными акцентами на радиаторе и наружных воздухозаборниках. Задние фонари тоже были изменены.

Обновленный SUV теперь имеет два новых цвета – Twilight Blue Metallic и Manufaktur Alpine Grey.

Внутри добавился новый руль, который можно увидеть на EQS или новом E-Class, хромированные покрытия для вентиляционных отверстий, ранее зарезервированные для очень дорогого Maybach GLS.

Пассажиры на задних сиденьях теперь получают два новых порта USB мощностью 100 Вт, установленных в подлокотнике, а водитель пользуется новейшим программным обеспечением MBUX. Однако экрана переднего пассажира, как на EQS, нет. Кроме того, в салоне находятся такие же 12,3-дюймовые дисплеи.

Дополнительная аудиосистема Burmester с 13 динамиками оснащена технологией Dolby Atmos и индивидуальными настройками, а клиенты могут наслаждаться одним из любимых сервисов потоковой передачи музыки. Некоторые интегрированы в информационно развлекательную систему MBUX.

Виртуальный голосовой помощник теперь лучше помогает работать с разными функциями автомобиля, и он даже может отвечать на вопросы, связанные с настройками или где найди в машине разные предметы, например аптечку.

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Впервые в США вся линейка GLE электрифицирована. Даже GLE 580 4Matic с двигателем V8 имеет маленький интегрированный стартер-генератор, добавляющий 21 л.с., которая временно доступна для функции наддува или для медленного движения с красного света.

Наконец, автопроизводитель говорит, что обновленный GLE поступит в дилерские центры в США в этом году, но не указывает, когда именно мы сможем увидеть их припаркованными на улице и готовыми для тест-драйва. Цены также неизвестны.