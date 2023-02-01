Mercedes-Benz GLE 2024 року отримав нову гібридну силову установку, що підключається від електромережі, та незначні косметичні зміни.

Найпопулярніша модель Mercedes-Benz в Україні та на багатьох інших ринках отримала “підтяжку лиця”. Але не тільки це.

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Серед іншого, Mercedes-Benz GLE 2024 року отримав нову силову установку – під назвою GLE 400 e 4MATIC ховається дволітровий чотирициліндровий бензиновий двигун, який видає 251 к.с. і крутний момент 400 Нм. Хоча цього може бути недостатньо для транспортного засобу, який важить близько 2631 кг, тому в машині є ще електродвигун. Він живиться від електромережі через батарею на 23,3 кВт-год.

Електромотор може розвивати 136 к.с. і 441 Нм, що забезпечує загальну вихідну потужність 386 к.с. та 649 Нм крутного моменту. Якщо сума наведених вище цифр не правильна, то це не помилка. Адже бензиновий та електродвигун не працюють паралельно. Максимальна подача потужності відбувається при різних обертах на хвилину, тому загальні цифри ніколи не збігаються.

Власники також зможуть подорожувати по бездоріжжю в режимі EV, що може допомогти досліджувати природу в безшумному режимі.

Mercedes-Benz дебютує з пакетом Off-Road Engineering Package, який додає захист під колеса і може забезпечити збільшений дорожній просвіт разом із системою пневматичної підвіски Airmatic. Ця додаткова функція також використовує дисплей інформаційно-розважальної системи, щоб показати, що знаходиться під позашляховиком.

Новий GLE підтримуватиме причепи, які мають власний пристрій стабілізації, і автоматично регулюватиме кут повороту тягача до швидкості 5 км/год під час руху заднім ходом.

Оновлений GLE має новий дизайн екстер’єру, відповідно до інших своїх останніх моделей. Фари та решітка радіатора є тому підтвердженням. Також у нього оновлений передній бампер з хромованими акцентами на радіаторі та зовнішніх повітрозабірниках. Задні ліхтарі також були змінені.

Оновлений SUV тепер має два нових кольори – Twilight Blue Metallic і Manufaktur Alpine Grey.

Всередині додалось нове кермо, яке можна побачити на EQS або новому E-Class, хромовані покриття для вентиляційних отворів, які раніше були зарезервовані для дуже дорогого Maybach GLS.

Пасажири на задніх сидіннях тепер отримують два нові порти USB потужністю 100 Вт, встановлені в підлокітнику, а водій користується найновішим програмним забезпеченням MBUX. Однак екрану переднього пасажира, як на EQS, немає. Крім того, в салоні знаходяться такі ж 12,3-дюймові дисплеї.

Додаткова аудіосистема Burmester із 13 динаміками оснащена технологією Dolby Atmos та індивідуальними налаштуваннями, а клієнти можуть насолоджуватися одним зі своїх улюблених сервісів потокової передачі музики. Деякі інтегровані в інформаційно-розважальну систему MBUX.

Віртуальний голосовий помічник тепер краще допомагає працювати з різними функціями автомобіля, і він навіть може відповідати на запитання, пов’язані з налаштуваннями або де знайди в машині різні предмети, наприклад аптечку.

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Вперше в США вся лінійка GLE електрифікована. Навіть GLE 580 4Matic з двигуном V8 має маленький інтегрований стартер-генератор, який додає 21 к.с., яка тимчасово доступна для функції наддуву або для повільного руху з червоного світла.

Нарешті, автовиробник каже, що оновлений GLE надійде до дилерських центрів у США цього року, але не вказує, коли саме ми зможемо побачити їх припаркованими на вулиці та готовими для тест-драйву клієнтів. Ціни також ще невідомі.