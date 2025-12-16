Mercedes-Benz готовит мировую премьеру нового электрического VLE

Как сообщает Mercedes-Benz, 10 марта 2026 года в Штутгарте состоится мировая премьера нового электрического Mercedes-Benz VLE. Это первая серийная модель бренда, созданная на совершенно новой модульной и масштабируемой Van Architecture, которая закладывает основу для следующего поколения электрических минивэнов марки.

Кстати Mercedes-Benz S-класса лишится водителя

Новая архитектура - новая эпоха для минивэнов Mercedes-Benz

VLE станет знаковой моделью для Mercedes-Benz не только из-за электрического привода. Впервые компания применяет специально разработанную архитектуру для фургонов и минивэнов, которая изначально создавалась под электромобили. Это означает больше свободы в компоновке салона, лучшую эффективность и более широкие возможности для масштабирования модельного ряда в будущем.

Комфорт легковушки и пространство MPV в одном авто

По замыслу производителя, VLE должен совместить управляемость и комфорт легкового автомобиля с универсальностью классического MPV. Салон рассчитан максимум на восемь посадочных мест, а само пространство организовано так, чтобы легко адаптироваться под различные сценарии использования - от ежедневных семейных поездок до дальних путешествий.

Также интересно Mercedes-Benz планирует отказаться от задних тормозов в авто

От семейного авто до премиального шаттла

Mercedes-Benz позиционирует VLE как модель с очень широкой целевой аудиторией. В линейке появятся варианты для активных семей, которым нужен просторный и практичный электромобиль, а также более роскошные исполнения, ориентированные на корпоративные перевозки и премиальные шаттл-сервисы. Именно этот универсальный подход должен сделать VLE ключевым игроком в сегменте электрических минивэнов.

Почему премьера в Штутгарте имеет символическое значение

Место презентации выбрано не случайно. Штутгарт - родина автомобиля и сердце Mercedes-Benz. Именно здесь бренд планирует показать, каким он видит будущее больших электрических семейных и бизнес-авто, сделав VLE отправной точкой новой стратегии в сегменте компактных микроавтобусов.