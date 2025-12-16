Mercedes-Benz готує світову прем’єру нового електричного VLE

Як повідомляє Mercedes-Benz, 10 березня 2026 року в Штутгарті відбудеться світова прем’єра нового електричного Mercedes-Benz VLE. Це перша серійна модель бренду, створена на абсолютно новій модульній та масштабованій Van Architecture, яка закладає основу для наступного покоління електричних мінівенів марки.

Нова архітектура — нова епоха для мінівенів Mercedes-Benz

VLE стане знаковою моделлю для Mercedes-Benz не лише через електричний привід. Вперше компанія застосовує спеціально розроблену архітектуру для фургонів і мінівенів, яка з самого початку створювалася під електромобілі. Це означає більше свободи в компоновці салону, кращу ефективність та ширші можливості для масштабування модельного ряду в майбутньому.

Комфорт легковика і простір MPV в одному авто

За задумом виробника, VLE має поєднати керованість і комфорт легкового автомобіля з універсальністю класичного MPV. Салон розрахований максимум на вісім посадкових місць, а сам простір організований так, щоб легко адаптуватися під різні сценарії використання — від щоденних сімейних поїздок до далеких подорожей.

Від сімейного авто до преміального шатла

Mercedes-Benz позиціонує VLE як модель із дуже широкою цільовою аудиторією. У лінійці з’являться варіанти для активних сімей, яким потрібен просторий та практичний електромобіль, а також більш розкішні виконання, орієнтовані на корпоративні перевезення та преміальні шатл-сервіси. Саме цей універсальний підхід має зробити VLE ключовим гравцем у сегменті електричних мінівенів.

Чому прем’єра у Штутгарті має символічне значення

Місце презентації обране не випадково. Штутгарт — батьківщина автомобіля і серце Mercedes-Benz. Саме тут бренд планує показати, яким він бачить майбутнє великих електричних сімейних та бізнес-авто, зробивши VLE відправною точкою нової стратегії у сегменті компактних мікроавтобусів.