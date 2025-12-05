Mercedes-Benz стверджує, що нова технологія дозволить відмовитися від задніх гальм в електромобілях

Місяць тому компанія Yasa, яка належить Mercedes-Benz, представила рекордний електромотор вагою в 12,7 кг, піковою потужністю — до 1006 к.с. (750 кВт), та, що важливо, щільністю потужності до 59 кВт на кілограм — це є неофіційним рекордом для серійних електродвигунів.

Тепер стало відомо, що ці аксіальні мотори планують використовувати як внутрішньоколесні агрегати у силових установках наступного покоління. Їх доповнюватиме надкомпактний двоінверторний блок масою всього 15 кг, розроблений інженерами Yasa спеціально для високопродуктивних BEV.

Головна революція — не у потужності, а у гальмуванні. За словами керівника відділу нових технологій Yasa Саймона Одлінга, двигуни забезпечують настільки ефективну рекуперацію, що потреба в задніх гальмівних механізмах може повністю зникнути. І це не теоретичний прогноз, а реальний технологічний сценарій, адже така система:

знімає необхідність встановлювати задні диски, супорти та навіть карданні вали,

дозволяє зменшити вагу електромобіля до 200 кг у порівнянні з поточними моделями,

підвищує ефективність рекуперативного гальмування та збільшує запас ходу.

Одлінг підкреслює, що цей силовий модуль відкриває для автовиробників значно більше простору всередині архітектури — і для компонування, і для аеродинаміки, і для підвісок. Першими моделями, що отримають нові електромотори, стануть майбутній потужний електричний седана Mercedes-AMG та електричний позашляховик AMG GT.

Поки що вони не будуть використовуватися як внутрішньоколесні двигуни в цих моделях — замість цього конфігурація матиме один мотор спереду і два ззаду. Але технологія вже готова, і її планують впровадити у повноцінному форматі в межах нового покоління електроплатформ.