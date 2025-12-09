Mercedes-Benz S-класу позбудеться водія

У релізі МВ йдеться, що автовиробник разом зі своїм партнером ADAS у Китаї здійснили запуск безпілотного трансферу з використанням нового Mercedes-Benz S-Class.

Після першого етапу випробувань в Абу-Дабі партнери планують ширше розгортання додаткових локацій на інших ринках.

Читайте також Volkswagen обігнав Tesla Cybercab і вивів своє роботаксі на четвертий рівень автопілотажності

Абу-Дабі дебютує з роботаксі

Перші тестові автомобілі S-Class будуть розгорнуті на дорогах Абу-Дабі, де місцевий партнер Lumo керуватиме майбутнім парком роботаксі. Lumo є дочірньою компанією технологічної компанії K2, яка отримала схвалення на початок експлуатації автономних транспортних засобів в ОАЕ.

"Завдяки роботаксі S-класу ми підіймаємо планку автоматизованої мобільності — завжди поєднуючи безпеку та комфорт, щоб встановлювати нові стандарти для галузі та інтелектуального транспорту в усьому світі. Вся наша діяльність у цій галузі підкреслює новаторську роль Mercedes-Benz в автономному водінні", – заявив член правління Mercedes-Benz Group AG Йорг Бурзер.

Читайте також Volkswagen готується запровадити повний автопілот в комерційних моделях

Попереду ще багато новацій

Mercedes-Benz на досягнутому не зупиняється. Нині досліджуються майбутні можливості екосистеми роботаксі SAE-Level 4 на основі платформи Drive AV від Nvidia для прискорення розробки автономного водіння.

Mercedes-Benz та Nvidia також тісно співпрацюють у сфері розробки автоматизованого водіння.

Mercedes-Benz став першим міжнародним автовиробником, який отримав схвалення для проведення автоматизованих випробувань водіння SAE рівня 4 на визначених міських дорогах та автомагістралях у Пекіні.

Автомобіль Mercedes-Benz S-Class буде в Абу-Дабі першим офіційно дозволеним роботаксі. Фото: Mercedes-Benz



Випробування SAE рівня 4 досліджують передові технології в розробці програмного та апаратного забезпечення для автоматизованого водіння. Проєкт вивчає багатосенсорне сприйняття у високоавтоматизованому водінні, перевіряючи роботу системи за різних умов та досліджуючи глибоку інтеграцію сприйняття.

Без водія швидкість 130 км/год стане звичною

Моделі Mercedes-Benz S-класу служать тестовими автомобілями, оснащеними сенсорним масивом, спеціально розробленим для проєкту, включаючи LiDAR, радарні датчики та камери.

До речі, Mercedes-Benz став першим виробником автомобілів у світі, який отримав міжнародне схвалення системи для умовно автоматизованого водіння. Drive Pilot – це найшвидша у світі система SAE-Level 3. Упродовж наступних п'яти років Mercedes-Benz планує запропонувати версію, здатну розвивати швидкість 130 км/год.