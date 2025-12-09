Mercedes-Benz S-класса лишится водителя

В релизе МВ говорится, что автопроизводитель вместе со своим партнером ADAS в Китае осуществили запуск беспилотного трансфера с использованием нового Mercedes-Benz S-Class.

После первого этапа испытаний в Абу-Даби партнеры планируют более широкое развертывание дополнительных локаций на других рынках.

Абу-Даби дебютирует с роботакси

Первые тестовые автомобили S-Class будут развернуты на дорогах Абу-Даби, где местный партнер Lumo будет управлять будущим парком роботакси. Lumo является дочерней компанией технологической компании K2, которая получила одобрение на начало эксплуатации автономных транспортных средств в ОАЭ.

"Благодаря роботакси S-класса мы поднимаем планку автоматизированной мобильности - всегда сочетая безопасность и комфорт, чтобы устанавливать новые стандарты для отрасли и интеллектуального транспорта во всем мире. Вся наша деятельность в этой области подчеркивает новаторскую роль Mercedes-Benz в автономном вождении", – заявил член правления Mercedes-Benz Group AG Йорг Бурзер.

Впереди еще много новаций

Mercedes-Benz на достигнутом не останавливается. В настоящее время исследуются будущие возможности экосистемы роботакси SAE-Level 4 на основе платформы Drive AV от Nvidia для ускорения разработки автономного вождения.

Mercedes-Benz и Nvidia также тесно сотрудничают в сфере разработки автоматизированного вождения.

Mercedes-Benz стал первым международным автопроизводителем, который получил одобрение для проведения автоматизированных испытаний вождения SAE уровня 4 на определенных городских дорогах и автомагистралях в Пекине.

Автомобиль Mercedes-Benz S-Class будет в Абу-Даби первым официально разрешенным роботакси. Фото: Mercedes-Benz



Испытания SAE уровня 4 исследуют передовые технологии в разработке программного и аппаратного обеспечения для автоматизированного вождения. Проект изучает многосенсорное восприятие в высокоавтоматизированном вождении, проверяя работу системы при различных условиях и исследуя глубокую интеграцию восприятия.

Без водителя скорость 130 км/ч станет привычной

Модели Mercedes-Benz S-класса служат тестовыми автомобилями, оснащенными сенсорным массивом, специально разработанным для проекта, включая LiDAR, радарные датчики и камеры.

Кстати, Mercedes-Benz стал первым производителем автомобилей в мире, который получил международное одобрение системы для условно автоматизированного вождения. Drive Pilot – это самая быстрая в мире система SAE-Level 3. В течение следующих пяти лет Mercedes-Benz планирует предложить версию, способную развивать скорость 130 км/ч.