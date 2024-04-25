Шпионы заметили тестовый прототип нового поколения Mercedes-Benz V-Class. Вероятно, следующая генерация фургона будет электрической, ведь построена на платформе VAN.EA.

На шпионских фото заметно, что новая модель несколько прибавила в размерах и имеет измененную переднюю часть вместе с более широкими колесными арками и диффузором. Известно, что фургон будет оснащен системой автономного вождения второго уровня.

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Об этом свидетельствуют датчики под боковыми зеркалами прототипа. Ранее руководство Mercedes-Benz предполагало, что системы третьего и четвертого уровня появятся на их автомобилях в конце этого десятилетия, поэтому, возможно, новый Vito также получит их.

Сейчас информации о новой генерации V-Class мало. Известно, что новая модель будет построена на совершенно новой платформе VAN.EA, которая появится в 2026 году и будет гораздо роскошнее предыдущей версии. Поговаривают, что новый Vito будет доступен в США и Китае.

В прошлом году руководство немецкого автопроизводителя заявляло: "И в США, и в Китае Mercedes-Benz Vans впервые стремится предложить частные фургоны на базе VAN.EA в непревзойденном роскошном позиционировании, чтобы лучше удовлетворить ожидания своих опытных клиентов. В США Mercedes-Benz Vans впервые предложит частный роскошный фургон среднего размера".

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Mercedes-Benz также заявлял, что автомобили, созданные на этой архитектуре, будут предлагаться как с передним, так и с задним приводом, а также ассортиментом аккумуляторов различной емкости, чтобы удовлетворить потребности большинства клиентов.