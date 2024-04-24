Недавно на AUTO.RIA появилось объявление о продаже уникального розово-фиолетового пяти дверного Suzuki Jimny с сине-желтым салоном. Стоимость составляет 65 000 долларов.

Уникальность этого автомобиля заключается также в том, что его кузов стилизован под Mercedes-Benz G-Class, к тому же в версии Brabus. Обвес названием Brabus 800 придал кроссоверу от Suzuki фары, решетку радиатора, бамперы, зеркала и другие элементы в стиле Gelandewagen.

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Несмотря на то, что пятидверный Jimny несколько уступает в габаритах G-Class, издалека автомобили действительно трудно отличить, ведь мастера очень качественно поработали над преобразованием компактного кроссовера от Suzuki.

Салон автомобиля выполнен в синих и желтых тонах. Руль и дефлекторы напоминают те, что устанавливаются на моделях Mercedes-Benz. Интересно, что этот Jimny имеет выхлопные трубы с обеих сторон, и шильдики V8, однако, под капотом размещается двигатель объемом 1,5 литра.

Continental разработала универсальную шину PremiumContact 7 для любых погодных условий и типов привода автомобиля. На мокром или сухом пути адаптивный дизайн протектора обеспечивает надежное сцепление, четкое управление и моментальное торможение. Рекламна інформація

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Этот двигатель развивает всего 102 л.с. и работает в паре с пяти ступенчатой "механикой", или с четырех ступенчатой АКПП. Этот автомобиль оснащен автоматической коробкой. В объявлении о продаже, владелец авто не указал детальной информации об автомобиле.

Известно лишь, что этот Jimny имеет пробег в 10 000 км и был изготовлен в 2023 году. Ранее в Украине уже появлялось объявление о продаже фейкового "Гелика". Тот автомобиль был представлен в трехдверной версии. Тогда его оценили в 50 000 долларов.