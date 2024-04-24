Нещодавно на сайтах автопродажів з’явилось оголошення про продаж унікального рожево-фіолетового п’ятидверного Suzuki Jimny з синьо-жовтим салоном. Вартість становить 65 000 доларів.

Унікальність цього автомобіля полягає також в тому, що його кузов стилізовано під Mercedes-Benz G-Class, до того ж у версії Brabus. Обвіс з назвою Brabus 800 надав кросоверу від Suzuki фари, решітку радіатора, бампери, дзеркала та інші елементи в стилі Gelandewagen.

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Попри те, що п’ятидверний Jimny дещо поступається в габаритах G-Class, здалеку автомобілі справді важко відрізнити, адже майстри дуже якісно попрацювали над перетворенням компактного кросовера від Suzuki.

Салон автомобіля виконано в синіх та жовтих тонах. Кермо та дефлектори нагадують ті, що встановлюються на моделях Mercedes-Benz. Цікаво, що цей Jimny має вихлопні труби з обох боків, та шильдики V8, однак, під капотом розміщується двигун об’ємом 1,5 літра.

Continental розробив універсальну шину PremiumContact 7 для будь-яких погодних умов та типів приводу автомобіля. На мокрій чи сухій дорозі адаптивний дизайн протектора забезпечує надійне зчеплення, чітке керування та моментальне гальмування. Рекламна інформація

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Двигун розвиває всього 102 к.с. й працює в парі з п’ятиступеневою “механікою”, або з чотириступеневою АКПП. Цей автомобіль оснащено автоматичною коробкою. В оголошенні про продаж власник авто не зазначив детальної інформації про автомобіль.

Відомо лише, що цей Jimny має пробіг в 10 000 км та був виготовлений у 2023 році. Раніше в Україні вже з’являлось оголошення про продаж фейкового “Геліка”. Той автомобіль був представлений у тридверній версії. Тоді його оцінили в 50 000 доларів.