Шпигуни помітили тестовий прототип нового покоління Mercedes-Benz V-Class. Ймовірно, наступна генерація фургона буде електричною, адже побудована на платформі VAN.EA.

На шпигунських фото помітно, що нова модель дещо додала в розмірах та має змінену передню частину разом з ширшими колісними арками й дифузором. Відомо, що фургон буде оснащений системою автономного водіння другого рівня.

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Про це свідчать датчики під бічними дзеркалами прототипа. Раніше керівництво Mercedes-Benz припускало, що системи третього та четвертого рівня з'являться на їх автомобілях в кінці цього десятиліття, тому, можливо, новий Vito також отримає їх.

Наразі інформації про нову генерацію V-Class мало. Відомо, що нова модель буде побудована на абсолютно новій платформі VAN.EA, яка з’явиться у 2026 році й буде набагато розкішнішим за попередню версію. Подейкують, що новий Vito буде доступний в США та Китаї.

Торік керівництво німецького автовиробника заявляла: «І в США, і в Китаї Mercedes‑Benz Vans вперше прагне запропонувати приватні фургони на базі VAN.EA у неперевершеному розкішному позиціонуванні, щоб краще задовольнити очікування своїх досвідчених клієнтів. У США Mercedes‑Benz Vans вперше запропонує приватний розкішний фургон середнього розміру».

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Mercedes-Benz також заявляв, що автомобілі, створені на цій архітектурі, будуть пропонуватися як з переднім, так і з заднім приводом, а також асортиментом акумуляторів різної ємності, аби задовольнити потреби більшості клієнтів.