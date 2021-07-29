У тяжелого грузовика eActros, представленного в июне этого года, вскоре появится "младший брат". Серийное производство Mercedes-Benz eEconic начнется в первые месяцы 2022 года на заводе компании в городе Верт-ам-Райн.

Компания Mercedes-Benz Trucks объявила, что сейчас eEconic проходит интенсивные внутренние тестирования, перед следующим этапом клиентских испытаний в реальной жизни. Главная цель тестов – проверка надежности аккумулятора и электрического силового агрегата при низких или высоких температурах, а также общей безопасности и характеристик.

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eEconic предназначен для работы в городах, в том числе как мусоровоз. Будущая новинка хорошо подходит для этой работы, поскольку способна охватить типичные пути сбора мусора, не требуя подзарядки на маршруте. При этом сама машина не будет засорять воздух и не будить жителей жилых районов звуками мотора.

27-тонный автомобиль оснащен электрической осью с двумя встроенными электродвигателями и 2-скоростной коробкой передач. Двигатели охлаждаются жидкостью и генерируют 300 кВт (402 л. с.) мощности. В конце каждого маршрута аккумуляторы можно заряжать в депо на терминалах мощностью 160 кВт. Это означает, что eEconic может выполнить весь свой маршрут без лишних остановок для подзарядки, что делает его экономичным.

Mercedes-Benz eEconic был построен с учетом потребностей городских операторов, сообщает производитель, его просторная кабина достаточно удобная для четырех человек, имеет низкие двери для удобства входа и выхода. Кроме того, панорамное ветровое стекло и низкое кресло значительно улучшают обзорность.

К 2039 году Daimler планирует предлагать только карбон-нейтральные новые автомобили в Европе, Северной Америке и Японии. Среди них будут как батарейные электромобили, так и грузовой транспорт с водородными силовыми установками, анонсирован концептом GenH2.

Фото: Mercedes-Benz eEconic / Mercedes-Benz Trucks