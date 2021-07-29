У важкої вантажівки eActros, представленої у червні цього року, незабаром з'явиться "молодший брат". Серійне виробництво Mercedes-Benz eEconic розпочнеться в перші місяці 2022 року на заводі компанії у місті Верт-ам-Райн.

Компанія Mercedes-Benz Trucks оголосила, що зараз eEconic проходить інтенсивні внутрішні тестування, перед наступним етапом клієнтських випробувань у реальному житті. Головна мета тестів – перевірка надійності акумулятора та електричного силового агрегату при низьких або високих температурах, а також загальної безпеки та характеристик.

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eEconic призначений для роботи в містах, в тому числі як сміттєвоз. Майбутня новинка добре підходить для цієї роботи, оскільки здатна охопити типові шляхи збору сміття, не вимагаючи підзарядки на маршруті. При цьому сама машина не засмічуватиме повітря та не будитиме мешканців житлових районів звуками мотору.

27-тонний автомобіль оснащений електричною віссю з двома вбудованими електродвигунами та 2-швидкісною коробкою передач. Двигуни охолоджуються рідиною і генерують 300 кВт (402 к.с.) потужності. В кінці кожного маршруту акумулятори можна заряджати в депо на терміналах потужністю 160 кВт. Це означає, що eEconic може виконати весь свій маршрут без зайвих зупинок для підзарядки, що робить його економічним.

Mercedes-Benz eEconic був побудований з урахуванням потреб міських операторів, повідомляє виробник, його простора кабіна досить зручна для чотирьох людей, має низькі двері для зручності входу та виходу. Крім того, панорамне вітрове скло та низьке крісло значно покращують оглядовість.

До 2039 року Daimler планує пропонувати лише карбон-нейтральні нові автомобілі в Європі, Північній Америці та Японії. Серед них будуть як батарейні електромобілі, так і вантажний транспорт з водневими силовими установками, анонсований концептом GenH2.

Фото: Mercedes-Benz eEconic / Mercedes-Benz Trucks