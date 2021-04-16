Мировая премьера нового электрического компактного внедорожника EQB состоится в это воскресенье, 18 апреля 2021 года. Известна дата появления в Украине

Мировая премьера EQB в рамках мероприятия Mercedes-EQ Night Shanghai состоится накануне первого пресс-дня автосалона в Шанхае. Оффлайн-презентация стала возможна для местной аудитории из-за значительного улучшения ситуации с COVID-19 в Китае.

Помимо мировой премьеры EQB, во время мероприятия EQ Night свой дебют в Азии отметит роскошный седан EQS. Таким образом, Mercedes-EQ последовательно расширяет свой модельный ряд во всех сегментах. Две последние новинки – EQS и EQB – дополнят уже доступный портфель полностью электрических моделей: компактный EQA, минивен EQV и среднеразмерный кроссовер EQ. То есть теперь в модельной гамме немецкого производителя будет 5 полностью электрических автомобиля.

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Линейка модификаций EQB будет представлена несколькими моделями с передним и полным приводом различной номинальной мощности, некоторые из которых будут превышать 200 кВт, а также батареей с полезной энергоемкостью от 66,5 кВт⋅ч. Дополнительно планируется выпуск версии со значительно увеличенным запасом хода – 478 км.

Помимо прочего, EQB установит новый стандарт в классе компактных электромобилей благодаря своему пространству, отличающемуся особой гибкостью и эргономикой – в нем могут разместиться до семи пассажиров или до 1700 литров багажа. После выхода на рынок Китая европейская версия EQB появится позже в этом году. В Украине премьера нового EQB ожидается в первом полугодии 2022 года.

Для представителей международных СМИ запись всего мероприятия EQ Night будет доступна в качестве видео по запросу на онлайн-платформе Mercedes me media с 16:30 (по киевскому времени) по ссылке.