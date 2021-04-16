Світова прем'єра нового електричного компактного позашляховика EQB відбудеться цієї неділі, 18 квітня 2021 року. Відома дата появи в Україні.

Світова прем'єра EQB в рамках заходу Mercedes-EQ Night Shanghai відбудеться напередодні першого прес-дня автосалону в Шанхаї. Оффлайн-презентація стала можлива для місцевої аудиторії через значне поліпшення ситуації з COVID-19 в Китаї.

Крім світової прем'єри EQB, під час заходу EQ Night свій дебют в Азії відзначить розкішний седан EQS. Таким чином, Mercedes-EQ послідовно розширює свій модельний ряд у всіх сегментах. Дві останні новинки – EQS і EQB – доповнять вже доступний портфель повністю електричних моделей: компактний EQA, Мінівен EQV і середньорозмірний кросовер EQ. Тобто тепер в модельній гамі німецького виробника буде 5 повністю електричних автомобілів.

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Лінійка модифікацій EQB буде представлена декількома моделями з переднім і повним приводом різної номінальної потужності, деякі з яких будуть перевищувати 200 кВт, а також батареєю з корисною енергоємністю від 66,5 кВт⋅год. Додатково планується випуск версії зі значно збільшеним запасом ходу – 478 км.

Крім іншого, EQB встановить новий стандарт в класі компактних електромобілів завдяки своєму простору, що відрізняється особливою гнучкістю і ергономікою – в ньому можуть розміститися до семи пасажирів або до 1 700 літрів багажу. Після виходу на ринок Китаю європейська версія EQB з'явиться пізніше цього року. В Україні прем'єра нового EQB очікується в першому півріччі 2022 року.

Для представників міжнародних ЗМІ запис всього заходу EQ Night буде доступний в якості відео за запитом на онлайн-платформі Mercedes me media з 16:30 (за київським часом) за посиланням.