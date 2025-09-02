Mercedes-Benz снимает с производства два своих электромобиля

Mercedes-Benz презентовал EQE на Мюнхенском автосалоне 2021 года. Через год мир увидел EQE SUV. Обе модели еще относительно новые, но компания планирует снять их с конвейера уже в следующем году. Autocar пишет, что этот шаг является результатом внутренней переоценки планов бренда по электромобилям и желания устранить дублирование.

Читайте также: Новый электроседан Mercedes-AMG совершил кругосветное путешествие и установил 25 рекордов

Кроме того, эти электрические модели демонстрировали очень низкие показатели продаж. В Соединенных Штатах совокупные продажи EQE в прошлом году упали на 39% до 11 660 единиц. Стоимость электромобиля начинается от 64 950 долларов и возрастает до 96 600 долларов за вариант AMG, который предлагает ужасный запас хода в 354 километра.

Внедорожник имеет такую же начальную стоимость, но его версия AMG стоит дороже – от 97 400 долларов. Его запас хода составляет 370 километров. В отчете говорится, что обе модели будут “косвенно заменены” будущими электромобилями C-класса и GLC.

Также интересно: Автопроизводители отказываются от кожаных салонов в авто: причина

Однако ранее Mercedes-Benz подтвердил планы по электромобилю E-класса, и это будет прямой преемник EQE – при условии, что программу не сократят. Когда в начале этого года появились новости об этой модели, немецкий автопроизводитель заявил, что применит классический “дизайн трехсекционного лимузина”, а также “очень статусно-ориентированную колесную базу”.